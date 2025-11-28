Feirão Casa Paulista oferece R$ 45 milhões em subsídios para compra do primeiro imóvel; veja lista de cidades







O Governo de São Paulo, por meio do programa Casa Paulista, vai disponibilizar mais de R$ 44,9 milhões em subsídios para a nova edição do Feirão Casa Paulista, que acontece neste sábado (29) e domingo (30) em municípios de oito regiões administrativas do Estado.

Serão oferecidas 2.999 novas Cartas de Crédito Imobiliário, com valores de R$ 10 mil, R$ 13 mil e R$ 16 mil, a fundo perdido, para famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel. Os interessados poderão escolher entre aproximadamente 142 empreendimentos de diferentes construtoras.

Locais e horários dos feirões

Das 08h às 18h:

Araçatuba

Rua Duque de Caxias, nº 330, Centro.

Assis

Avenida Marechal Deodoro, nº 27, Centro.

Avaré

Rua Pernambuco, nº 1.345, Centro.

Bauru – contemplando empreendimentos de Piratininga

Rua Sete de Setembro, nº 11-17, Centro.

Botucatu

Avenida Dom Lúcio, nº 340, Centro.

Itapetininga

Rua Major Fonseca, nº 41, Centro.

Leme

Rua Rafael de Barros, nº 383, Centro.

Marília

Avenida Sampaio Vidal, nº 715, Centro.

Ribeirão Preto

Avenida Presidente Vargas, nº 2.120, Alto da Boa Vista.

São José do Rio Preto

Avenida Dr. Alberto Andaló, nº 3.661, Vila Fioresi.

Tatuí

Rua Quinze de Novembro, nº 96, Centro.

Votuporanga

Rua Tocantins, nº 3.338, Santa Eliza.



Das 10h às 17h:

São Paulo

Avenida Prestes Maia, nº 304, Centro.

Para participar, é necessário atender aos requisitos do programa Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário: possuir renda familiar de até três salários mínimos; não possuir imóvel no próprio nome; não ter financiamento imobiliário ativo; e não ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

Sobre o Feirão

O evento segue as regras estabelecidas na resolução publicada em 1º de setembro. Os feirões são organizados por entidades proponentes, que podem ser prefeituras, associações do setor habitacional ou empresas (individualmente ou em consórcios). Os interessados devem encaminhar o Termo de Adesão para a SDUH, exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

Durante o Feirão, as construtoras poderão ofertar imóveis de empreendimentos já cadastrados anteriormente no programa e também novos projetos que recebem aporte pontual apenas para o evento, desde que atendam aos critérios do Casa Paulista. Em todos os casos, os empreendimentos devem estar contratados junto à Caixa Econômica Federal, agente operador do programa, com financiamento por meio do FGTS.

Encerradas as atividades do Feirão, as empresas participantes terão até cinco dias úteis para encaminhar à SDUH um relatório detalhado com as famílias atendidas e as unidades comercializadas. A partir dessas informações, será possível autorizar a utilização dos recursos e liberar os subsídios. Para empreendimentos ainda não cadastrados, a emissão poderá ocorrer em até dez dias úteis após a regularização no sistema.

Com os Feirões Casa Paulista, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação amplia as oportunidades de acesso à moradia digna, ao mesmo tempo em que estimula o setor da construção civil, em parceria com municípios, empresas e entidades do setor habitacional.

Impacto do programa

Desde o início da atual gestão, o Casa Paulista já entregou 43,4 mil moradias na modalidade CCI, com aporte de R$ 530,7 milhões e impacto estimado de R$ 23,2 bilhões na economia. Outros 63,2 mil imóveis seguem em produção, com investimento estadual de R$ 796 milhões.

Os subsídios demonstram o compromisso do Governo de São Paulo em ampliar o atendimento habitacional e priorizar as famílias que mais necessitam de apoio do Estado. Levantamento da SDUH mostra que, em empreendimentos participantes do programa, a renda média das famílias beneficiadas com os subsídios estaduais é de R$ 2,8 mil, equivalentes a 1,87 salário mínimo atual. Nos mesmos empreendimentos, a renda média dos compradores que não utilizam o cheque do Casa Paulista é de R$ 5,2 mil (3,44 salários mínimos), evidenciando o impacto social do benefício.