Fuvest antecipa divulgação das notas de corte da 1ª fase do vestibular







Os candidatos inscritos no vestibular 2026 da Fuvest já podem conferir as notas de corte dos cursos oferecidos pela USP. As notas estão disponíveis neste link. A Fuvest destaca que o valor da questão de Matemática anulada da 1ª fase foi atribuído a todos os candidatos presentes no dia da prova.

Como nos anos anteriores, Medicina segue com a maior nota de corte, 80, considerando todas as modalidades Ampla Concorrência (AC), Escolas Públicas (EP) e Pessoas Negras, de Cor Preta ou Parda e Indígenas (PPI).

A lista de aprovação para a 2ª fase e os locais de prova serão divulgados no dia 1º de dezembro, a partir das 12h. A 2ª fase acontece nos dias 14 e 15 de dezembro.

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

? 2ª fase: 14 e 15/12/2025

? Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025

? Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205

? Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026

? Primeira chamada: 23/1/2026

Neste ano o número de inscritos na prova da Fuvest para ingresso na USP foi de 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, totalizando 111.480 pessoas.

São oferecidas pela USP 8.147 vagas, das quais 4.888 são reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2.053 vagas para candidatos egressos da escola pública (EP); e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda e indígenas (EP/PPI).