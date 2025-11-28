Casas da Mulher Guarulhense promovem rodas de conversa sobre educação para uma sociedade mais justa







A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres irá promover rodas de conversa com o tema “Educar meninas e meninos para uma sociedade mais justa e igualitária” nas cinco unidades das Casas da Mulher Guarulhense, no período de 4 a 10 de dezembro. A ação faz parte da programação da Semana de Direitos Humanos 2025, que tem como tema principal “Mulheres e Direitos Humanos: Equidade, Justiça e Transformação Social”.

A Casa da Mulher Guarulhense Vila Galvão receberá a roda de conversa na quinta-feira (4), às 9h. No período da tarde, a partir das 13h30, a atividade ocorrerá na unidade Bom Clima. Na sexta-feira (5), a discussão será às 9h, na Casa da Mulher Haroldo Veloso.

No dia 9 (terça-feira), às 13h30, a Casa da Mulher Guarulhense Pimentas sediará o evento e, no dia 10 (quarta-feira), às 9h, será a vez da unidade Recreio São Jorge do equipamento municipal realizar a roda de conversa.

Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense