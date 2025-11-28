PAT e Trampolim oferecem 2,4 mil vagas temporárias em todo o estado de SP







Com a chegada do fim de ano, milhares de vagas de emprego temporárias surgem para atender a alta demanda dos setores de comércio, logística e serviços. Para ajudar quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho ainda em 2025, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e da plataforma Trampolim, está com mais de 2,4 mil vagas temporárias disponíveis em todo o estado.

Os programas da SDE conectam empresas e trabalhadores, oferecendo serviços gratuitos de intermediação de mão de obra. Ao todo, são 200 unidades do PAT distribuídas pelo território paulista. Nos PATs, as oportunidades abertas com mais vagas são auxiliar de logística (1.067 vagas), alimentador de linha de produção (205 vagas), atendente de lojas e mercados (203 vagas), atendente de lanchonete (69 vagas), mecânico de manutenção de máquinas em geral (64 vagas), embalador (51 vagas), montador de máquinas (45 vagas), e vendedor de comercio varejista (34 vagas). Já no Trampolim, são auxiliar de produção (35 vagas), e promotor/repositor (270 vagas).

Foi no PAT de Ilhabela, no litoral norte paulista, que a Claudineide Souza Pereira, 35 anos, conseguiu, no mês passado, um emprego de serviços gerais. Ela foi até unidade para solicitar o seguro-desemprego e saiu de lá com uma carta de encaminhamento. No dia seguinte, já estava empregada em uma pousada que fica há 10 minutos de sua casa. “Fui muito bem atendida. Fizeram o meu currículo e me cadastraram em uma vaga. Estava atrás do seguro e consegui um emprego”, comemora.

“As vagas temporárias são fundamentais para aquecer a economia no fim do ano e representam uma oportunidade valiosa para os trabalhadores demonstrarem suas habilidades e buscarem uma colocação fixa”, explica a coordenadora de operações da SDE, Mariana Rodrigues.

Como se candidatar

Os interessados em seguir o mesmo caminho de Claudineide podem se candidatar às vagas presencialmente em um dos PATs espalhados pelo estado. Para participar, basta levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Os endereços estão disponíveis em: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.

Já as vagas ofertadas pelo Trampolim estão abertas no site www.trampolim.sp.gov.br.

Sobre os PATs

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Os PATs contam com mais de 200 unidades, presentes em todas as regiões do estado. Em 2024, os PATs ofertaram mais de 400 mil vagas de empregos.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).