Prefeitura doa 350 mudas de árvores ao evento “Dia Feliz” da FIG-Unimesp

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), participou nesta sexta-feira (28) do evento “Dia Feliz” da FIG-Unimesp – Centro Universitário Metropolitano de São Paulo, Campus II, no bairro Torres Tibagy.

Na tenda de Educação Ambiental, a SVCS realizou a distribuição de 350 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, dentre elas ipê-roxo, ipê-amarelo, urucum, uvaia e copaíba, todas produzidas nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos.

Os participantes também aprenderam sobre cultivo, plantio e curiosidades de algumas espécies doadas. Na oportunidade foram plantadas, pelos voluntários do evento, mudas de uvaia e de cedro, na área da Universidade.

As atividades contaram com a participação de alunos, professores, funcionários, voluntários e com o apoio efetivo de empresas e da sociedade civil.

O Dia Feliz FIG-Unimesp é um evento de assistência social que acontece anualmente e tem como objetivo promover um dia de atividades e diversão para crianças carentes da cidade.