Guarulhos conquista primeiro nível do Selo Abraçar por excelência em saúde respiratória

O município de Guarulhos alcançou um marco significativo em sua jornada de aprimoramento da saúde pública e recebeu, nesta sexta-feira (28), o primeiro nível de certificação do Selo Abraçar, com parceria da companhia farmacêutica Boehringer Ingelheim, em reconhecimento à excelência no cuidado integral às doenças respiratórias na rede pública.

A conquista é resultado do trabalho da Secretaria de Saúde, em parceria com o programa Abraçar (Boehringer), que tem focado no diagnóstico precoce e na capacitação contínua de profissionais. O principal objetivo é garantir um atendimento de qualidade e segurança aos pacientes. Guarulhos desenvolve ações estruturantes para o cuidado integral às doenças respiratórias, fortalecendo o diagnóstico precoce, a capacitação profissional, a educação

em saúde e o manejo de pacientes com doenças crônicas, como a DPOC.

A cerimônia de entrega celebrou o resultado e serviu para engajar a gestão no avanço rumo ao próximo nível da certificação. O reconhecimento reforça o compromisso do município com a inovação e a construção de uma saúde mais eficiente para os guarulhenses.