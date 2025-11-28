Prefeitura de Guarulhos realiza ações neste fim de semana pelo Dia D do Novembro Azul

A Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso com a saúde do homem e promove a realização de um Dia D especial neste fim de semana, que começa neste sábado (29), e se estende também no domingo (30). A ação faz parte da campanha Novembro Azul, de conscientização e combate ao câncer de próstata.

Realizada pela Secretaria de Saúde, o Dia D oferecerá uma programação completa e diversificada, focada na prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral da saúde do homem.

De acordo com a pasta, serão disponibilizadas consultas de urologia e ultrassons, essenciais para o diagnóstico e acompanhamento da saúde da próstata, sendo a disponibilidade desses serviços mediante agendamento prévio realizado pela Regulação. Além disso, o serviço de Odontologia realizará avaliação e rastreamento do câncer de boca, e haverá orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, testes rápidos para outras condições de saúde e orientações nutricionais.

O Novembro Azul é um momento fundamental para quebrar preconceitos e lembrar os homens sobre a importância do cuidado, uma oportunidade para que todos possam realizar seus exames e receber orientações importantes de forma acessível e facilitada. A prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas.

A Secretaria de Saúde recomenda a todos os homens, especialmente aqueles acima de 40 anos, a comparecerem e priorizarem a própria saúde neste fim de semana no Cemeg Centro.

Serviço

Dia D Novembro Azul

Datas: 29 e 30 de novembro

Horário: 7h às 19h

Local: Cemeg Centro, Avenida Salgado Filho, 1.148