Prefeitura implanta galeria em trecho da Estrada do Itaim

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), está implantando em um trecho da Estrada do Itaim, na região dos Pimentas, uma galeria com 190 metros de tubulação, que captará a água da chuva, levando-a até o rio Tietê. A obra é supervisionada pela Regional Pimentas.

De acordo com os técnicos da SAR, o trecho da estrada, que é de terra, recebe as águas das chuvas dos pontos mais altos e se acumulam no local. Para resolver o problema, a Regional Pimentas promoveu a remoção dos resíduos e a limpeza do trecho, além de realizar uma pequena elevação da via.

Com a nova tubulação desembocando diretamente no rio Tietê, a região não deverá sofrer com alagamentos. Outra medida que está sendo planejada é a pavimentação do trecho por meio do programa Mão na Massa.

Escada hidráulica e muro de contenção

No Parque São Miguel, a Regional Pimentas coordena os trabalhos de implantação de uma escada hidráulica e de um muro de arrimo. A obra tem por objetivo principal promover o fluxo das águas, com o controle da velocidade e da energia, prevenindo uma possível erosão ou deslizamento de terra.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio das oito regionais da SAR, reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando a execução de ações de zeladoria que beneficiam a população.