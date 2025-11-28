Vacimóvel leva Imunização ao Jardim Adriana e a mais dois bairros a partir deste sábado

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, segue facilitando o acesso à vacinação para a população por intermédio do Vacimóvel, levando doses essenciais para diversos bairros da cidade. Neste sábado (29), o serviço estará no Sesi, no Jardim Adriana, e no domingo (30) no Bosque Maia. Na próxima semana, de 1º a 5 de dezembro, estacionará no Supermercado Nagumo no Parque Jurema.

A iniciativa visa a facilitar a atualização da caderneta de vacinação de toda a família, oferecendo vacinas de rotina e contra a gripe.

Para receber as doses, o munícipe deve apresentar documento de identificação, cartão SUS ou CPF. Crianças e adolescentes devem levar a Carteira de Vacinação.

Serviço

Data: 29 de novembro

Local: SESI

Endereço: Rua Benedito Caetano da Cruz, 100, Jardim Adriana

Horário: 9h às 15h

Vacinas disponíveis: rotina (como Sarampo, HPV, Meningite ACWY, Hepatite B, DT e Febre Amarela) e Influenza (gripe).

Data: 30 de novembro

Local: Bosque Maia

Horário: 9h às 15h

Vacinas disponíveis: rotina e Influenza.

Data: 01 a 05 de dezembro

Local: Supermercado Nagumo

Endereço: Av. Jurema, 1.065, Parque Jurema

Horário: 9h às 16h

Vacinas disponíveis: rotina e Influenza.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça o convite para que todos os moradores aproveitem esta oportunidade de se proteger e preservar a comunidade contra diversas doenças.