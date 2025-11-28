Alunos trocam artigos no Bazar Solidário do CEU Ponte Alta e promovem a sustentabilidade

Dar vida nova ao que não se usa mais e colaborar com os 5 Rs da sustentabilidade em prática: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Dentre os objetivos do Bazar Sustentável do CEU Ponte Alta, que aconteceu nesta sexta-feira (27), a interação durante a troca de artigos entre alunos participantes dos cursos oferecidos à comunidade foi um dos diferenciais da iniciativa.

O grupo se organizou semanas antes com a doação de diversos itens, chapinhas para cabelo, cafeteiras, liquidificadores, vasos, quadros, utensílios domésticos, sapatos e sandálias, além de grande variedade de roupas em excelente estado de conservação. Os artigos foram trocados por vouchers utilizados pelos visitantes durante o bazar.

De acordo com a coordenadora Juliana Oliveira, mais que uma ação solidária que marca o período natalino, o bazar é uma ação significativa, motivada pela economia criativa e pela minimização do impacto ambiental.

A aluna do curso de espanhol da professora Giselli Câmara, Maria de Fátima de Oliveira, de 55 anos, estava muito satisfeita por conseguir peças interessantes, como um quadro, roupas e um livro sobre sucos naturais.

Já as amigas Cláudia Meyer, 36 anos, Tatiana Souza, 46, Aline Gomes, 31, alunas de vários cursos oferecidos pelo CEU Ponte Alta, decidiram garimpar juntas itens no bazar. Elas acharam a iniciativa maravilhosa, destacando a qualidade dos itens e a importância da troca e da convivência, ressaltando a utilidade dos itens e a oportunidade de doar para quem precisa.

A equipe do CEU Ponte Alta avaliou a experiência de forma muito positiva, considerando que o bazar permitiu a interação com outras pessoas e a sensação de que o que não serve para um pode ser útil para outro.