Atletismo fatura 19 medalhas nos Jogos da Terceira Idade de Santana de Parnaíba

Nesta quinta-feira (28), a equipe de atletismo representou Guarulhos nos Jogos Adaptados Terceira Idade de Santana de Parnaíba– Jatispa, e garantiu 19 medalhas.
Pela categoria D, nos 800m, Maria de Fátima Silva faturou ouro e Maria do Socorro da Silva ficou com a prata. Nos 1.000m, David Máximo Satorini foi o campeão e Antônio Moreni, vice. No arremesso de peso, David Máximo Satorelli levou a medalha de prata e Antônio Moreni, o bronze.
Pela categoria C, Elso Lino Pontes foi campeão nos 1.200m e prata no arremesso. Brasília de Oliveira foi vice-campeã nos 1.000m e bronze no arremesso. E Sandra Catarina Fonseca foi campeã nos 1.000m e prata no arremesso.
Pela categoria B, Maria Helena Albuquerque foi campeã nos 1.200m. Elenice Satokosato Miyazaki ficou com o bronze também nos 1.200m e Antônio Fernandes de Souza foi o terceiro colocado nos 1.500m.
Pela categoria A, nos 1.500m Maria Geralda Lima foi campeã e Maria Lúcia Amaral foi a vice. E nos 2.000m Jair Aparecido Scarpim garantiu o primeiro lugar e Luis Alberto Alves Soares ficou em segundo.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, enalteceu os resultados. “Quero parabenizar nossos atletas e técnicos pelos resultados. É motivo de muito orgulho para a cidade cada conquista”.