Festivais da iniciação esportiva marcam o fim de semana

Neste fim de semana, diversos núcleos da iniciação esportiva oferecida pela Prefeitura de Guarulhos, através da Secretaria de Esportes e Lazer, realizam festivais de encerramento do ano.
O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou da importância do programa. “Estamos terminando mais um ano com muitos avanços na iniciação esportiva. Vamos reunir os alunos em grandes festas e fechar com chave de ouro esse ano”.
No sábado (29) acontece o Festival de Atletismo no Estádio Municipal Arnaldo José Celeste – Ponte Grande, das 7h às 17h30; Festival de Judô no Ginásio João do Pulo – Jardim Divinolândia, das 9h às 14h; Festival de Vôlei no SESI – Jardim Adriana, a partir das 8h; e Festival de Basquete masculino no CEU Continental, das 18h às 21h.
Já na ASMG (Associação dos Servidores Municipais de Guarulhos), no Bom Clima, acontece a final da Taça Guarulhos de Futebol Infantil nas categorias sub-10, sub-12 e sub-14, séries Ouro e Prata. As disputas têm início às 9h30.
Já no domingo terá o Festival de Basquete Feminino no CEU Continental, das 18h às 21h; e o Festival de Ginástica Acrobática no SESI – Jardim Adriana, das 9h às 13h.