Propaganda da Havaianas com Fernanda Torres é alvo de polêmica envolvendo direita

Uma campanha publicitária da Havaianas protagonizada pela atriz Fernanda Torres provocou ampla repercussão nas redes sociais e despertou reações de políticos e influenciadores ligados à direita, que passaram a defender um boicote à marca. A controvérsia surgiu a partir de um trecho do comercial em que a atriz ressignifica a expressão popular “começar o ano com o pé direito”, sugerindo que as pessoas iniciem 2026 “com os dois pés”.

Na peça, Fernanda afirma que sorte não depende da vontade individual e incentiva o público a entrar no novo ano de forma intensa e determinada, “com os dois pés”, seja “na estrada, na porta ou onde quiser”. Embora o conteúdo não faça qualquer referência direta à política, a mensagem foi interpretada por setores conservadores como uma suposta manifestação ideológica disfarçada.

Entre os críticos está o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que publicou um vídeo nas redes sociais atacando a escolha da atriz como rosto da campanha. Ele acusou a empresa de se posicionar contra a direita, descartou um par de chinelos em protesto e comparou a Havaianas a marcas estrangeiras que, segundo ele, teriam sofrido prejuízos após campanhas consideradas ideológicas. Outros parlamentares, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Rodrigo Valadares (PL-SE), também se manifestaram, sugerindo boicote e criticando o que classificaram como “campanha política”.

Até o momento, nem a Havaianas nem Fernanda Torres comentaram as reações. A atriz vive um momento de destaque internacional após o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, conquistar o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, feito inédito para o Brasil. Fundada em 1962, a Havaianas é uma das marcas brasileiras mais conhecidas no mundo, com presença em mais de 100 países e forte associação à identidade cultural do país.