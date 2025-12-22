Confira como funcionarão os serviços públicos de Guarulhos durante o Natal

Durante o feriado do Natal, os serviços públicos de Guarulhos terão funcionamento diferenciado entre os dias 24 e 28 de dezembro. Na quarta-feira (24) e na sexta-feira (26), pontos facultativos, e na quinta-feira (25), feriado nacional, a maior parte dos equipamentos municipais estará fechada, com exceção dos serviços essenciais, que funcionarão em regime de plantão. Escolas, creches, UBSs, CAPS, CRAS, bibliotecas, Procon, CEUs, Adamastor, Cemear e unidades da Rede Fácil não terão atendimento ao público no período.

Na área da saúde, os Prontos Atendimentos (PAs), hospitais e UPAs manterão funcionamento normal, em sistema de plantão, durante todos os dias. A coleta de lixo e a coleta seletiva ocorrerão normalmente nos dias 24, 26 e 27, sendo suspensas no dia 25 e no domingo (28). As feiras livres funcionam normalmente, exceto no dia 25, enquanto a feira orgânica ocorre apenas no sábado (27).

Os Ecopontos ficarão fechados nos dias 24 e 25. Já nos dias 26 e 28, funcionarão somente os Ecopontos Paraventi, Continental, Torres Tibagy, Timóteo Penteado, Iporanga, Cabrália, Santos Dumont, Presidente Dutra, Jurema e Gopoúva. No dia 27, todos os Ecopontos abrem normalmente.

Os parques municipais permanecem fechados nos dias 24 e 25, com exceção do Bosque Maia, e reabrem a partir do dia 26. O Zoológico estará fechado apenas no dia 25. A Zona Azul terá cobrança normal nos dias 24, 26 e 27, com liberação no dia 25 e no domingo. O serviço Pet Eterno funcionará normalmente durante todo o período.