Governo de SP entrega primeiro trecho do Rodoanel Norte







O Governo de São Paulo entregou nesta segunda-feira (22) a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas – do km 129 ao km 153 – entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. Com a entrega, a operação no local tem início nesta terça-feira (23). A iniciativa reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura viária, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população.

Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas pela gestão do governador Tarcísio de Freitas em abril de 2024 – seis meses antes em relação ao cronograma. A abertura do primeiro trecho melhora o fluxo viário, reduz congestionamentos e retira os veículos pesados das marginais, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a redução do tempo de viagem.

“Amanhã (terça-feira, 23) este trecho vai estar aberto e muitos vão usar essa ligação. O Rodoanel começa a ser concluído quase 30 anos depois de sua concepção. Serão 10 mil caminhões a menos na marginal. Isso significa mais tempo do motorista em casa com a família, menos tempo no trânsito. Não é brincadeira. Essa obra parecia impossível, mas estamos mostrando que não é, entregando o trecho 1 seis meses antes do prazo”, disse o governador Tarcísio de Freitas, que ainda acrescentou: “Foram muitos anos de espera, muitas promessas, mas isso não resolvia o problema de ninguém. As pessoas estavam tomadas pela descrença, achavam que não seria possível concluir essa obra. Mas não adianta viver de promessa, temos que viver de resultado. Tínhamos que mostrar que era possível fazer isso acontecer. E estamos tirando do papel. Vamos deixar legado para este estado”.

O trecho 1 do Rodoanel Norte soma 24 quilômetros de pistas concluídas com três faixas de rolamento, quatro túneis que somam dois quilômetros de extensão, e a construção de obras de arte especiais como pontes e viadutos. A expectativa é de que cerca de 40 mil veículos utilizem diariamente o novo trecho, mais da metade deles caminhões e carretas.

A extensão vai passar a operar com uma Base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) no km 135, equipada com estacionamento, banheiros, água potável e área de descanso. Também contará com um Centro de Controle de Operações (CCO) no km 156 e com uma base da Polícia Militar Rodoviária, que será responsável pela segurança pública no trecho.

Além disso, reforçando o compromisso com a preservação da biodiversidade, o trecho contará com quatro passagens subterrâneas de fauna com monitoramento, reduzindo os atropelamentos dos animais silvestres abrigados na região.

Rodoanel Norte

As obras do trecho norte do Rodoanel Mario Covas são executadas pela concessionária Via SP Serra, do Grupo Via Appia. O segmento total terá 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá.

Com o trecho 1 entregue, continuam os trabalhos para a entrega do trecho 2 que seguirá até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, e tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

O projeto integra o programa SP pra Toda Obra, programa do Governo de São Paulo que prevê melhorias em 21,2?mil quilômetros de rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) e pelas concessionárias, com supervisão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O investimento de R$?30,5?bilhões, o maior da história do estado de São Paulo.

O trecho norte do Rodoanel tem investimento total de aproximadamente R$ 3,4 bilhões — sendo R$ 1,35 bilhão aportado pelo Estado de São Paulo e R$ 2 bilhões pela concessionária. Durante o período de obras, serão gerados 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (SPI), com fiscalização da Artesp.

“Vamos tirar 10 mil veículos pesados das marginais e em breve, no ano que vem, vamos completar o Rodoanel. Essa obra não para e outras obras virão”, diz André Isper Rodrigues Barnabé, diretor-presidente da Artesp.

Mais segurança e tecnologia aos usuários

A via contará com 32 câmeras, inclusive nos túneis, cinco painéis de mensagens, e todo o trecho contará com cobertura 4G, garantindo o funcionamento do sinal de celular, inclusive nos túneis. A rodovia contará com dois pórticos do Siga Fácil e os usuários de tag terão 5% de desconto na tarifa.

“Estamos aqui para mostrar que é possível entregar obras estruturantes que estavam paradas. Uma obra com IA monitorando a rodovia, 4G em todo o trajeto, um SAU com guincho, ambulância, banheiros. Esse é o papel da nossa secretaria: entregar uma obra que vai dar mais qualidade de vida ao usuário”, afirma Diego Allan Vieira Domingues, secretário em exercício de Parcerias em Investimentos (SPI) do Governo de São Paulo.

Siga Fácil

O Siga Fácil é o sistema do Governo de São Paulo que substitui as praças de pedágio por pórticos eletrônicos inteligentes, identificando veículos por placas ou tags, tornando o processo mais rápido, eficiente e com justiça tarifária. Ou seja, com o Siga Fácil, o motorista paga apenas pelo trecho percorrido. Supervisionado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ele elimina filas e reduz acidentes.

O sistema será implantado gradualmente nos projetos de concessão mais recentes, como o Novo Litoral Paulista, a Nova Raposo e a Rota Sorocabana, além dos contratos já existentes. O site sigafacil.sp.gov.br traz o mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.

SP pra Toda Obra

