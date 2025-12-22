Show de Natal reúne mais de 10 mil pessoas no CEU Bonsucesso







Os momentos de alegria e satisfação que o “Show de Natal – Alegria para toda família” proporcionou aos mais de 10 mil visitantes do CEU Bonsucesso, no último sábado (20), vão ficar gravados na memória como uma das festas mais incríveis já realizadas pela Prefeitura de Guarulhos. Dentre os destaques, a oferta de programação diversificada com shows, brincadeiras, fliperama, pintura de rosto, pedalinho e caiaque na piscina, entre outras, cumpriu um dos principais objetivos da gestão: garantir um evento seguro com atrações gratuitas para que as famílias guarulhenses pudessem se reunir e celebrar o Natal de uma maneira muito especial.

Um dos pontos altos da festa, o show da artista Belinha emocionou os fãs, que interagiram positivamente às investidas musicais da cantora. A área de estacionamento do CEU Bonsucesso, onde o público assistiu ainda os shows das Guerreiras do KPOP, EliteBTS e Labubu, foi uma das mais movimentadas durante todo o evento. O calor na medida certa também foi um convite para que a criançada aproveitasse as atrações aquáticas da piscina, dentre elas os passeios de caiaques e a prancha de stand up, que criaram momentos de muita diversão.

Merece destaque ainda o resgate de brincadeiras dos tempos de infância do projeto “Na Rua sem Wifi”, que cativaram os participantes ao trazer brincadeiras tradicionais de rua, aquelas que crianças e adultos se envolvem verdadeiramente quando têm a chance de deixar o celular de lado e embarcar de cabeça no livre brincar.

Além do CEU Bonsucesso, as iniciativas promovidas pela Prefeitura de Guarulhos nos centros educacionais também foram um sucesso em dezembro, atendendo cerca de 22 mil pessoas, entre crianças e suas famílias.