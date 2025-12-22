GCM prende foragido, detém criminoso por furto de fios e impede furto de motocicleta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou três ações de combate ao crime nos bairros Água Chata, Jardim Presidente Dutra e Jardim Santa Edwirges, com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente.

No Água Chata, agentes da Inspetoria Leste prenderam um foragido da Justiça durante patrulhamento preventivo. A consulta apontou mandado de prisão em aberto no Piauí por lesão corporal, com a ocorrência registrada no 4º Distrito Policial.

No Jardim Presidente Dutra, a GCM prendeu um homem por furto de fios e cabos da rede pública de energia elétrica. Ele foi flagrado com ferramentas usadas no crime e possuía antecedente por roubo. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial.

Já no Jardim Santa Edwirges, equipes da Romu impediram o furto de uma motocicleta. Um homem foi preso e um adolescente apreendido após tentativa de fuga. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial, e o menor encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

As ações reforçam o compromisso da GCM com a segurança e a proteção da população.