Bom Prato de Guarulhos servirá cardápio especial de Ano Novo





As unidades do programa Bom Prato irão abrir excepcionalmente para servir um cardápio especial em comemoração ao Ano Novo. As refeições festivas serão oferecidas na terça-feira, dia 31 de dezembro, véspera da celebração.

O menu contará com pratos típicos da data, como pernil ao molho de abacaxi, suíno assado e lagarto ao molho madeira, além de sobremesas tradicionais, entre elas mousse de limão, pudim de leite condensado e delícia de abacaxi.

Em Guarulhos, o cardápio especial será composto por filé de peixe ao creme de brócolis, purê de batata com queijo e ceviche de pepino com abacaxi e manga. A sobremesa servida será mousse de limão.

Na véspera de Ano Novo, todas as unidades do Bom Prato funcionarão apenas no horário do almoço, exclusivamente para o cardápio comemorativo. Já no dia 1º de janeiro, somente a unidade do Brás, na capital paulista, estará aberta ao público.

Serviço

O Bom Prato de Guarulhos está localizado na Ladeira Campos Sales, nº 43, no Centro da cidade.