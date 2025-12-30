Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no próximo sábado em Guarulhos





A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A cidade de Guarulhos sedia o grupo 28 e tem início dos jogos no próximo sábado (3).

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre os preparativos. “Estamos nos últimos ajustes para receber as equipes visitantes e fazer o melhor dessa competição para a cidade de Guarulhos. Essa competição é carregada de diversos sonhos e estamos aqui para apoiar ainda mais o esporte de base”.

No primeiro dia, a equipe guarulhense A.A. Flamengo enfrenta o Rio Branco/ES, às 13h. Às 15h15 é a vez do Vitória/BA estrear diante do Capivariano/SP.

No dia 6, às 12h45 a A.A. Flamengo encara o Capivariano/SP, e às 15h o Rio Branco/ES entra em campo com o Vitória/BA. E no dia 9 encerra a primeira fase da competição com a disputa do Capivariano/SP contra Rio Branco/ES, às 13h, e do A.A. Flamengo enfrentando o Vitória/BA, às 15h15.

A competição acontece no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira. Quem avançar encara os primeiros do grupo 27, composto pelo Palmeiras-SP, Remo-PA, Batalhão-TO e Monte Roraima-RR.

Vale lembrar que os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados na plataforma. Veja o passo a passo como retirar os ingressos quando estiverem abertos:

Todos os ingressos precisam ser reservados previamente no site fpf.soudaliga.com.br;

Após acessar o site, clique em “cadastrar”. Depois, preencha os dados e faça o cadastro da facial;

Depois do cadastro, os jogos vão aparecer na tela inicial. Após escolher a partida, o torcedor deve selecionar o setor mandante ou visitante;

É possível reservar até cinco ingressos por cadastro. No entanto, todos os usuários precisam estar registrados no site e inclusos a lista de convidados do titular;

Para isso, acesse a área “Convidados” na tela inicial do site e coloque e-mail ou CPF do outro torcedor. Ele deverá aceitar o repasse do ingresso;

Por fim, a plataforma te indicará o QR Code que garantirá a entrada nos estádios.

Imagem: Divulgação

30/12/2025