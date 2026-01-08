Oficina de artesanato em fuxico na Casa da Mulher oferece bem-estar e opção para geração de renda

Nesta quinta-feira (8) uma turma de assistidas pela Casa da Mulher Guarulhense III – Haroldo Veloso participou da oficina gratuita de artesanato em fuxico. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, visa a oferecer acolhimento, bem-estar, alívio do estresse, possibilidade de renda extra e elevação da autoestima.

A atividade foi ministrada pela voluntária Izildinha Rodrigues dos Santos Belmonte, servidora aposentada, que utiliza material reciclado como retalhos de tecido, caixa de leite, garrafa pet, embalagens descartáveis, CDs, entre outros, e os transforma em objetos de decoração como flores para vasos, peso de porta, enfeite de lápis, além de fuxicos (técnica artesanal brasileira que usa retalhos de tecido) para aplicação em almofadas, toalhas, colchas, tapetes, bolsas e roupas.

O custo para confecção de um produto com fuxico é muito baixo, segundo Izildinha, já que ele é feito com sobras de tecido, linha, e material reaproveitado que seria descartado, o qual preserva o meio ambiente.

Aos 60 anos, a dona de casa Margarida Silva, costuma frequentar as atividades oferecidas pela Casa da Mulher Haroldo Velos. Casada, mãe de uma filha e com uma neta, ela ama costurar para a família. Sempre que tem alguma oficina, ela procura fazer por distrair a mente e por ser um momento de reunião com outras mulheres para podermos conversar. Ela achou fácil fazer fuxico e pretende fazer artesanato para enfeitar a casa e presentear as pessoas.

Por sua vez, Jadilene dos Santos Oliveira, de 48 anos, casada e sem filhos, ganha a vida como cuidadora de idoso, diarista e faz bolos para vender. Planeja pegar prática na confecção de artesanato para poder comercializá-los.

Ela já participou de outros cursos oferecidos pelo equipamento e os considera uma terapia. Para ela, as atividades são abraços necessários. Muitas vezes têm-se tudo em casa, mas não se tem o olhar, o cuidado. E na Casa da Mulher a porta está sempre aberta.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.