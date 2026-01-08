GCM de Guarulhos resgata bichos-preguiça e 133 pássaros silvestres

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos intensificou as ações de proteção ambiental nesta semana com a apreensão de 133 pássaros silvestres mantidos em cativeiro ilegal e o resgate de dois bichos-preguiça em situação de risco, em diferentes pontos da cidade.

No Jardim Santa Helena, agentes da Inspetoria Ambiental localizaram um criadouro irregular durante patrulhamento preventivo e apreenderam aves da fauna nativa, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras-SP).

Já no São João, a GCM Ambiental resgatou dois bichos-preguiça que corriam risco de atropelamento ou ataque por cães. Após o resgate, ambos foram devolvidos com segurança ao habitat natural.

As ocorrências reforçam o compromisso da GCM de Guarulhos com o combate aos crimes ambientais e a preservação da biodiversidade.