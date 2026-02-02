GCM de Guarulhos recupera veículo de trabalhador furtado no Jardim Vila Galvão

Por
Redação Guarulhos Hoje
-
Divulgação / PMG

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na manhã de sábado (31), no Jardim Vila Galvão, um carro de trabalhador que havia sido furtado e o devolveu ao proprietário.

Agentes da Coordenadoria Operacional, durante policiamento preventivo pela cidade, localizaram o veículo e, após consulta ao sistema de informações criminais, foi constatado que era fruto de furto.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial, no Centro, onde o delegado registrou auto de localização e devolução do veículo ao verdadeiro dono.