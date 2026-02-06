Foliões vão esquentar o Carnaval 2026 das regiões de Marília e Presidente Prudente

Crianças, adultos e pets são convidados às ruas para a folia de Momo nas cidades das regiões de Marília (Tupã e Salto Grande) e Presidente Prudente (com Presidente Epitácio). As prefeituras locais agendaram shows musicais, matinês, desfiles de escolas de samba, além de atrações de escala nacional, como o cantor Latino e baterias de agremiações do Rio de Janeiro e São Paulo. Tem Carnaval para todos os gostos.

Tupã

A grade de shows promete agitar o Tupã Folia 2026, com música para todos os públicos, entre 14 e 17 de fevereiro. As atrações vão desde o samba raiz da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, no sábado (14), às 21h, ao ritmo contagiante do Só Pra Contrariar, que sobe ao palco no domingo (15), às 23h. Nas aberturas, a banda Força Maior. A segunda-feira (16) terá a bateria da Gaviões da Fiel às 23h30. Na terça-feira (17), o cantor Latino sobe ao palco para animar os fãs. Veja a programação do Tupã Folia 2026 no site. Tupã fica a 522 km de São Paulo.

Salto Grande

Em Salto Grande, acontece o 4º Folia Beach, considerado o maior Carnaval pé na areia da região, que acontece de 13 a 17 de fevereiro, na tradicional Praça dos Coqueiros. Muita animação, música e alegria serão as atrações nos principais pontos turísticos da cidade. Durante os cinco dias de festa, o Folia Beach pretende consolidar Salto Grande como referência em eventos de verão, com seus desfiles, os blocos e shows musicais. A programação pode ser vista aqui. Salto Grande está a 384 km da capital paulista.

Presidente Epitácio

O Carnaval na Orla Fluvial, em Presidente Epitácio, vai acontecer entre 14 e 16 de fevereiro, com a participação de desfiles de escolas de samba e shows musicais. No sábado (14), será o desfile das agremiações carnavalescas, e no domingo (15) ocorre a apuração das vencedoras de 2026, para que na segunda (16) aconteça o desfile da escola campeã, fechando a noite com show. Toda a programação pode ser vista neste site. Presidente Epitácio fica a 644 km de São Paulo.

Presidente Prudente

A novidade do PrudenFolia 2026, que vai de 13 a 17 de fevereiro, é o retorno do desfile das escolas de samba no Parque do Povo. Em 2025, as folias reuniram cerca de 10 mil pessoas ao longo dos quatro dias. No sábado (14), a partir das 21h, haverá o desfile das escolas de samba, seguido de shows musicais com marchinhas e apresentações de DJs. O inédito PetFolia invade o domingo (15), onde as famílias podem levar os seus bichos de estimação para a farra. Na terça-feira (17), as crianças terão a matinê a partir das 17h. Veja a programação aqui. Presidente Prudente está localizada a 558 km de São Paulo.