Programação de fevereiro do Museu do Futebol tem bailinho de Carnaval e visita às exposições

O Museu do Futebol abre fevereiro com uma programação especial que combina o clima do Carnaval com ações educativas, encontros culturais e visitas às exposições em cartaz. Ao longo do mês, atividades como o Bailinho de Carnaval, a 182ª edição do Memofut, lançamento de livro e oficinas ampliam as possibilidades de lazer e aprendizado para públicos de diferentes idades. Instalado no Estádio do Pacaembu, o Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A programação do mês começa com a 182ª edição do Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut), no dia 7 de fevereiro. No mesmo dia o Museu do Futebol recebe o lançamento do livro Manto Alvinegro, de Cássio Brandão, sobre a história das camisas do Corinthians. A programação de Carnaval tem o “Bailinho da Trupe”, no dia 14 de fevereiro, além de Oficina de Estandartes e as atividades promovidas pelo time do educativo completam as opções de diversão.

Visita às exposições

Além da exposição principal, o Museu do Futebol mantém duas mostras temporárias em cartaz que ampliam a experiência do visitante. ¡Cancha Brava! Futebol sul-americano em disputa traça um panorama do futebol no continente ao explorar história, rivalidades e a paixão que une os países da CONMEBOL, ressaltando o esporte como uma das mais potentes expressões culturais da América do Sul.

Já “Os Reis do Futebol” – O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925, recentemente inaugurada, revisita a primeira excursão internacional de um time brasileiro, passando por França, Suíça e Portugal, com destaque para a campanha de nove vitórias em dez partidas e o protagonismo de Arthur Friedenreich, reunindo imagens, objetos centenários, documentário, audioguia e recursos de acessibilidade.

Fora do Museu, a exposição Vozes da Várzea, segue em itinerância no Sesc Campo Limpo, em parceria com o Sesc SP. A mostra celebra o futebol de várzea da Zona Sul de São Paulo por meio de imagens, camisas, depoimentos audiovisuais e itens de acervo. A visitação é gratuita, de terça a sexta, das 12h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo.

Já no interior paulista, a exposição Trilhos da Bola está em cartaz no Museu Ferroviário “Francisco Aureliano de Araújo”, em Araraquara, e apresenta a relação entre o futebol e a expansão das ferrovias no Estado. Instalada na histórica estação ferroviária de 1912, a mostra conecta patrimônio, memória e paixão pelo futebol ao retratar a difusão do esporte entre trilhos, cafezais e fluxos de imigrantes. A visitação segue até abril de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h.

Confira a programação do mês:

7 de fevereiro | Lançamento do “Manto Alvinegro”, de Cássio Brandão | 14h, auditório

Lançamento do livro?Manto Alvinegro, uma obra licenciada pelo Sport Club Corinthians Paulista que reúne uma pesquisa sobre a história das camisas do clube. O livro conta com 400 páginas que apresentam fotos das 100 camisas icônicas do Corinthians, ilustrações inéditas e mais de 40 depoimentos de ex-jogadores e personalidades alvinegras.

7 de fevereiro | 182 Memofut | 9h às 13h, auditório

O Grupo Literatura e Memória do Futebol (Memofut) realiza, em fevereiro, sua 182ª edição, que terá a discussão sobre as trocas entre o futebol sul-americano e o impacto de estrangeiros e brasileiros fora do eixo das Copas, seguida de uma reflexão sobre racismo e a construção do “anti-pódio” nas derrotas da seleção brasileira. O público participa de um bate-papo sobre Manto Alvinegro, livro de Cássio Brandão que apresenta camisas históricas do Corinthians e relatos de ex-jogadores e personalidades do clube, cuja obra será lançada oficialmente no Museu do Futebol no mesmo dia.

14 de fevereiro | Carnaval da Trupe | 11h às 12h, área externa

“Quando a caixa toca, o nosso corpo balança” do Carnaval da Trupe é um espetáculo interativo que convida crianças e famílias a vivenciarem juntas a magia do Carnaval, com marchinhas e canções infantis em novos arranjos embalados por ritmos como samba, frevo e axé, promovendo encontro e conexão entre diferentes gerações.

15 e 17 de fevereiro | Oficina de Estandartes | 14h, área externa

Oficina onde o público vai criar estandartes personalizados inspirados nos apelidos de grandes jogadores e jogadoras do futebol brasileiro, usando materiais típicos da folia. A atividade estimula a criatividade e une futebol e Carnaval de forma divertida e cheia de estilo.

21 e 28 de fevereiro | Encontro de Colecionadores de Figurinhas | 9h às 13h, área externa

O Encontro de Colecionadores de Figurinhas ocorre na área externa do Museu do Futebol, conhecida como foyer. A atividade é gratuita e aberta ao público, principalmente aos interessados em completar álbuns de figurinhas e amantes do futebol.

Museu do Futebol??

Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu – São Paulo??

De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)??

Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)??

R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)??

Crianças até 7 anos não pagam??

Grátis às terças-feiras??

Garanta o ingresso pela internet:??

Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,95?por três horas?? ??

Sobre o Museu do Futebol?????????

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.??????????

O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O?IDBrasil?Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.