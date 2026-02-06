6 dicas de bloquinhos para curtir o pré-Carnaval utilizando as linhas do transporte metropolitano de SP

Com a chegada do Carnaval, muitos foliões já começam a curtir os blocos que tomam conta da cidade no fim de semana que antecede a folia. Para facilitar o acesso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos preparou uma lista de bloquinhos para quem deseja aproveitar o pré-Carnaval utilizando as linhas da CPTM e do Metrô.

Operação especial no pré-Carnaval

A CPTM e o Metrô preparam uma operação especial para atender os passageiros durante o fim de semana de Pré-Carnaval.

CPTM – Na madrugada de sábado (7) para domingo (8), a Estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque dos passageiros. As demais estações funcionarão apenas para desembarque e transferências durante a madrugada.

Metrô – O sistema operará 24 horas entre sábado (7) e domingo (8), com todas as estações abertas para embarque e desembarque durante a madrugada.

Confira abaixo a lista de bloquinhos:

Sábado (07/02):

Bloco Amor Barato

O bloco que têm como inspiração a canção de Chico Buarque, promete entregar marchinhas, samba e muito ritmo carnavalesco para as ruas da Barra Funda, bairro da Zona Oeste.

Concentração: 9h

Trajeto: R. Barra Funda, R. Lopes Chaves, R. Camaragibe, R. Lavradio.

Como chegar: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha do Metrô e 10-Turquesa, 11-Coral, 12 Safira e Serviço Expresso Aeroporto da CPTM)

Bloco Quem Me Viu Mentiu

Formado por amigos de mesa de bar, o bloco apresenta uma mistura de rodas de samba e marchinhas para milhares de pessoas nas ruas do bairro Santa Cecília.

Concentração: 9h

Trajeto: será: R. Martim Francisco, R. Imaculada Conceição, R. Barão de Tatuí, R. Jaguaribe, R.Martim Francisco

Como chegar: Estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha do Metrô)

Bloco Xique Xique do Cairo

Promete resgatar a essência dos antigos carnavais de rua, com marchinhas clássicas, sambas-enredo e outras músicas que marcaram a festa popular.

Concentração: 13h

Trajeto: R. Pedro Américo, Praça da República, Av. Vieira de Carvalho, Lgo. do Arouche, Av. Vieira de Carvalho, Praça da República, R. Pedro Américo.

Como chegar: Estação República (Linha 3-Vermelha do Metrô)

Bloquinhos no domingo (08/02):

Acadêmicos do Baixo Augusta com Péricles

Fundado em 2009, é um dos blocos mais tradicionais do Carnaval paulistano. Conhecido pela sua energia contagiante e diversidade. Em 2026, o bloco contará com uma apresentação especial do cantor de pagode Péricles.

Concentração: 14h

Trajeto: R. da Consolação, 2101 ao 585.

Como chegar: Estação Consolação (Linha 2-Verde)

Megabloco do Fervo

Formado pela banda Fervo Samba Show, especialista em shows da Escola de Samba, o desfile animará a Zona Oeste da capital.

Concentração: 11h

Trajeto: Avenida Marquês de São Vicente

Como chegar: Estação Palmeiras-Barra Funda (Linhas 3-Vermelha do Metrô e 10-Turquesa, 11-Coral, 12 Safira e Serviço Expresso Aeroporto da CPTM)

Bloco com a participação do DJ Calvin Harris

Patrocinado por uma famosa marca de cerveja nacional, o bloco contará com a presença do DJ Calvin Harris para animar a tarde dos foliões. Além da música eletrônica, a festa também contará com os artistas Felipe Amorim, Nattan, Xand Avião e Zé Vaqueiro, trazendo diversidade musical à folia.

Concentração: 11h

Trajeto: R. da Consolação, 1769 a 585.

Como chegar: Estação Consolação (Linha 2-Verde)