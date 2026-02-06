Governo de SP dá início a esquema especial de segurança para o Carnaval 2026 a partir deste sábado (7)

Começa neste sábado (7) o esquema especial das polícias de São Paulo para o Carnaval 2026. Os foliões contarão, nos dias de blocos, megablocos e desfiles, com reforço diário de 5,2 mil policiais militares na capital, apoio de cerca de 2,5 mil viaturas, unidades especializadas e aeronaves do Comando de Aviação da Polícia Militar. O Centro de Operações da PM também funcionará com efetivo ampliado e atuará de forma integrada com a Sala de Gerenciamento de Incidentes, que reúne diferentes forças de segurança e órgãos públicos.

Ao todo, 25 drones farão o monitoramento aéreo de blocos, desfiles e grandes aglomerações, com transmissão de imagens em tempo real para as centrais de comando e controle. O acompanhamento permite identificar situações de risco, deslocamentos fora do previsto e práticas criminosas, orientando com precisão as equipes que atuam nas ruas.

“Os drones ampliam o nosso campo de visão e permitem decisões mais assertivas. Quem está analisando as imagens consegue antecipar problemas, direcionar o efetivo corretamente e dar mais segurança tanto ao policial quanto ao folião”, explica o coronel Carlos Lucena, da Coordenadoria Operacional da Polícia Militar.

A atuação da PM também é intensificada em cidades do litoral e do interior que recebem grande fluxo de turistas, com o objetivo de garantir segurança nos eventos, nos deslocamentos e nas áreas de lazer.

O esquema especial de segurança terá policiais militares femininas dedicadas especialmente ao acolhimento imediato de vítimas de importunação sexual e prisão dos agressores. Elas ficarão em contato direto com a Cabine Lilás, do Centro de Operações da PM (Copom), responsável por monitorar as ocorrências de violência contra a mulher.

A Polícia Civil concentra esforços no atendimento à população, nas ações preventivas e na investigação qualificada. Na capital, a Divisão Especial de Atendimento ao Turista (Deatur) mantém presença reforçada no Sambódromo do Anhembi, com policiais à disposição do público, unidade móvel para registro de ocorrências e totem digital com orientações de segurança. As equipes contam com agentes fluentes em inglês e espanhol, além de policiais mulheres, garantindo atendimento mais acessível e humanizado.

Agentes à paisana atuam nos principais pontos de concentração de foliões, com foco na prevenção e repressão a furtos e roubos, especialmente de celulares. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) realiza policiamento preventivo especializado em áreas de maior fluxo.

Durante o período, a Polícia Civil reforça o combate a crimes como furtos e roubos de veículos, violência contra a mulher e atos de discriminação, além de ações voltadas à proteção de grupos vulneráveis. As delegacias do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) funcionam normalmente, com atenção especial às unidades especializadas e ao Grupo de Assessoramento de Local de Crime, que amplia a capacidade de resposta em ocorrências sensíveis.

Em todo o estado, as delegacias operam com plantões reforçados. A Delegacia Eletrônica permanece disponível para o registro de boletins de ocorrência, inclusive em inglês e espanhol, facilitando o acesso de turistas aos serviços policiais.