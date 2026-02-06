Vacinação e ações educativas gratuitas unem pets e seus tutores em evento no campus Butantã da USP

No próximo sábado (7), das 9h às 15h, será realizado o SasfVet – Sábado de Assistência à Saúde da Família na Veterinária. O evento é aberto ao público de todas as idades e seus respectivos pets, e nesta edição acontecerá na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da USP, no campus da USP no bairro do Butantã, transformando seu estacionamento em um polo de cidadania e assistência por meio de ações educativas e gratuitas. Organizado pelo Programa de Residência e Aprimoramento do Hospital Veterinário (Hovet), tem como objetivo aproximar a excelência acadêmica da comunidade local, abordando o conceito de Saúde Única, que traduz a importância da união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental.

A programação foi pensada para ser interativa e acessível a todas as idades. Diferentes setores da FMVZ mobilizaram suas equipes para transformar conceitos científicos complexos em atividades lúdicas, como Ciência e Patologia, em que o público poderá “montar seu próprio microscópio” e aprender sobre doenças graves de forma leve, com a Amarelinha da Leptospirose e o Jogo da Memória das Zoonoses. Há também Cuidados com Pequenos Animais, incluindo atividades como a Caça ao Tesouro na Caixa de Areia e Colorindo com as Pulgas, que ensinam as crianças sobre higiene, enquanto o jogo sobre alimentos tóxicos alerta os tutores para perigos domésticos invisíveis. E, por fim, Grandes Animais, com atividades sobre alimentação de animais como vaca e cavalo, e Caminho do Leite: da fazenda até a geladeira.

Em uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, o evento oferecerá também vacinação antirrábica, um serviço essencial de saúde pública para a prevenção da raiva urbana. Para completar a experiência, os visitantes terão a oportunidade de visitar o Museu de Anatomia Veterinária da faculdade e assistir à participação especial da Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O evento conta com apoio das empresas Royal Canin, DrogaVET, Boehringer Ingelheim e Ceva, que são os patrocinadores oficiais, com o objetivo de garantir que as atividades alcancem o maior número de famílias possível.

SasfVet – Sábado de Assistência à Saúde da Família na Veterinária

Data: dia 7 de fevereiro, das 9h às 15h

Local: estacionamento da FMVZ-USP

Endereço: Av. Professor Orlando Marques de Paiva, 87, Cidade Universitária, Butantã, próximo ao Portão 3 da USP

Gratuito

Mais informações no Instagram