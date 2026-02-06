Detran-SP abre 2026 dobrando operações contra o álcool ao volante

O combate à alcoolemia foi reforçado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) neste início de ano. Ao todo, foram realizadas 115 operações contra a combinação de álcool e volante no estado, nas quais 67.419 veículos foram parados para que seus motoristas fossem convidados a soprar o etilômetro ou bafômetro. Em número de operações, houve crescimento de 155%, já o montante de veículos abordados aumentou em 141% na comparação com janeiro de 2025.

O crescimento indica um investimento do Detran-SP na campanha contra o álcool, que teve início há 13 anos, em fevereiro de 2013. O número de operações contra alcoolemia em janeiro de 2024, por exemplo, foi de 30 (283% a menos que neste ano), com 20.488 veículos fiscalizados (229% menos).

O ano de 2025 inteiro contou com 1.271 ações em todo o Estado, num total de 781.117 motoristas abordados, ante 565 operações e 401.713 veículos em 2024 – alta de 125% e 94%, respectivamente. Na comparação entre 2025 e 2023, o aumento é ainda mais expressivo: 173% e 227%.

O crescimento em 2025 decorre principalmente de uma estratégia de integração institucional, com uma reorganização do planejamento e o fortalecimento das ações coordenadas com parceiros, como Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que já possuem capilaridade territorial e presença permanente nas vias.

“Não se trata de um aumento pontual de efetivo, mas de uma política pública mais inteligente, que passou a utilizar de forma integrada as estruturas já existentes. O Detran-SP atua como indutor dessa política, garantindo alinhamento técnico, jurídico e operacional. A combinação de fiscalização contínua, eficiente, previsível e bem distribuída no território com ações educativas permanentes faz a diferença”, afirma Anderson Poddis, diretor de Fiscalização de Trânsito do Detran-SP.

“Quando o motorista percebe que a chance de fiscalização é real, constante e não concentrada apenas em alguns pontos ou períodos, o comportamento tende a mudar”, complementa.