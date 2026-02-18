Trote Legal da UNG arrecada produtos de higiene pessoal para idosos

O primeiro semestre da Universidade Guarulhos (UNG) começa incentivando alunos e a comunidade a praticarem um gesto solidário por meio do Trote Legal. Com o apoio das Ligas Acadêmicas de diversos cursos da Instituição, a campanha de responsabilidade social 2026.1 promove a arrecadação de produtos de higiene pessoal destinados a idosos. Entre os itens solicitados estão fraldas geriátricas, lenços umedecidos, pacotes de algodão, caixas de cotonetes e sabonete líquido.

As doações podem ser realizadas até o dia 27 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, no setor de Extensão, localizado no Prédio G do campus Centro. Todo o material arrecadado será destinado a Instituições de Assistência Social da cidade, como as Casas André Luiz e a Casa de Davi.

O reitor da UNG, professor Yuri Neiman, destaca que o Trote Legal evidencia que a formação universitária vai além da sala de aula. “Aqui na Universidade Guarulhos, as boas-vindas aos estudantes são pensadas para fortalecer valores como respeito, empatia, solidariedade e compromisso social, pilares essenciais para a formação de cidadãos conscientes”, informa o reitor.