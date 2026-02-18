Balões atingem Hospital Pimentas e casa em Guarulhos

Dois balões caíram em locais diferentes de Guarulhos na manhã desta terça (17). Um deles atingiu o Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, e o outro caiu sobre a laje de uma casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h após o balão alcançar a unidade hospitalar. Antes da chegada das equipes, funcionários conseguiram conter as chamas, evitando que o fogo e a fumaça se espalhassem pelo prédio.

No segundo caso, após a queda do balão na residência, suspeitos teriam invadido uma obra próxima para recolher a estrutura. As ocorrências foram registradas pela TV Globo. Não houve feridos.

Vale lembrar que soltar balões é crime ambiental no Brasil, com pena que pode chegar a três anos de prisão, conforme prevê a Lei 9.605/98.