Homem é preso após trote sobre bomba em avião no Aeroporto de Guarulhos

Um homem foi encaminhado à delegacia após fazer uma ligação informando, falsamente, a existência de uma bomba em um avião com destino à Europa no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde desta quarta (18).

Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a corporação foi acionada por volta das 15h para apurar a denúncia envolvendo um voo da Air Europa, no Terminal 2. A informação teria sido repassada por telefone a uma funcionária, e a chamada foi encerrada logo em seguida.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e do policiamento local realizaram buscas e iniciaram as diligências. Durante a apuração, os agentes identificaram o autor da ligação.

Em relato inicial aos policiais, o homem disse que se tratava de uma “brincadeira”. Ele foi levado para prestar esclarecimentos à Polícia Federal. A ocorrência seguia em andamento até a última atualização.