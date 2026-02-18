Vem aí o IV Blocão Pet Ohana

No dia 28 de fevereiro, a partir das 8h, a Praça Fumio Jô, na rua Mário Ramos, 186, será o ponto de partida da nossa festa multiespécie. A programação inclui cãominhada até a Praça das Pedras, desfile de fantasias com premiação, sorteio de brindes e muita diversão para toda a família. Um encontro feito para você celebrar o amor e alegria entre humanos e cãezinhos, com apoio do jornal HOJE. O encerramento está previsto para 11h30.

O evento é gratuito e aberto ao público. Quem quiser pode adquirir o abadá pelo Sympla, e parte do valor arrecadado será revertida para animais necessitados. Com edições anteriores de grande sucesso e público animado, o Blocão Pet Ohana já virou tradição em Guarulhos, unindo alegria, solidariedade e convivência respeitosa entre espécies.

Traga sua família e venha viver essa experiência.

https://www.sympla.com.br/evento/iv-blocAo-pet-ohana/3274766