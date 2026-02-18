Ossada é encontrada dentro de casa no Parque Alvorada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atendeu, nesta quarta (18), uma ocorrência de encontro de um corpo em avançado estado de decomposição na rua Brasília de Minas, no Parque Alvorada.

De acordo com informações, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados por moradores da região. Vizinhos relataram que a mulher que vivia na residência não era vista havia bastante tempo, o que gerou preocupação.

Ao chegarem ao imóvel, os guardas constataram que o portão e as portas estavam arrombados. Durante a vistoria, foi localizada uma ossada no interior do banheiro, que pode ser da moradora.

A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial de Guarulhos, que solicitou a realização de perícia técnica no local. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias e a causa da morte.