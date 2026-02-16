Avião da Latam aborta decolagem ao iniciar subida no Aeroporto de Guarulhos

Um Boeing 777-300 da Latam abortou a decolagem na noite de domingo (15) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A aeronave, com capacidade para cerca de 400 passageiros, já iniciava a subida quando precisou frear bruscamente, resultando no cancelamento do voo LA8146, com destino a Lisboa.

Em redes sociais, uma passageira relatou momentos de tensão dentro do avião. Segundo ela, o tom da comunicação do piloto causou medo entre os ocupantes, que sentiram a gravidade da situação durante a manobra de frenagem.

Ainda de acordo com o relato, a tripulação informou que houve superaquecimento do motor, o que levou à interrupção da decolagem após o nariz da aeronave já estar elevado. Bombeiros foram acionados para resfriar os freios. Em nota, a Latam afirmou apenas que a decolagem foi interrompida e que o procedimento ocorreu com total segurança, sem informar oficialmente a causa do incidente.