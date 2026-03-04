Calçadão da rua D. Pedro II recebe feira cultural Pretos em Conexão neste sábado

A segunda edição da feira cultural Pretos em Conexão acontecerá no próximo sábado (7), das 12h às 19h, no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro de Guarulhos. Haverá exposição e venda de uma série de produtos artesanais a preços populares, além de atrações culturais na principal via de comércio da cidade.

A feira conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial na organização e na distribuição de alimentos e bebidas. A edição de 2026, devido à proximidade ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), contará apenas com expositoras do sexo feminino.

Será montado um palco com apresentações de músicas de artistas da cidade, roda de coco, dança afro, sapateado americano, capoeira, slam, aulas de samba-rock e passinho e diversas outras atrações. Já para as crianças haverá um espaço específico com oficinas, contações de histórias com personagens pretos, pinturas faciais e atividades lúdicas que promovem a diversidade e a educação cultural.

De acordo com Jorge Caniba Batista dos Santos, subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, trata-se de uma feira no estilo economia solidária, um espaço fundamental para a visibilidade e o protagonismo dos negros de Guarulhos e que contribuirá para a geração de renda a uma série de empreendedores, além de movimentar a economia local.

Além do empreendedorismo, a feira Pretos em Conexão celebra a cultura negra da cidade e promove a educação antirracista. O projeto mantém ainda a Casa de Atividades Pretos em Conexão (avenida Candéa, 1.717, Jardim São João), que oferece oficinas gratuitas de trancista, fanzine e letramento racial ao longo do ano. Informações atualizadas sobre editais e inscrições para expositores podem ser acompanhadas no Instagram oficial @pretosemconexao.

A realização da feira Pretos em Conexão conta com o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, do Sistema Nacional de Cultura, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo e do CultSP.