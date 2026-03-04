Oficina gratuita no Bosque Maia ensina o plantio e manutenção das orquídeas

Na próxima terça-feira (10), às 10h, no Parque Renato Maia, o Orquidário Municipal oferece mais uma edição do curso SOS Orquídeas. Realizado em meio às diferentes espécies de orquídeas do local, sendo a maior parte delas resgatadas da Mata Atlântica retirada para a construção do trecho guarulhense do Rodoanel Mário Covas.

Ministradas por educadores ambientais responsáveis pela manutenção das plantas e dos microclimas especiais do local, a oficina aborda os temas utilização de substrato, controle de pragas, adubação, obtenção de novas mudas e floradas.

A participação é livre e não é necessário levar nenhum material. Quem tiver orquídea que necessita de cuidados também pode levá-la para orientação. Para participar é necessário realizar inscrição por intermédio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2475-9858/2482-1667. A oficina pode cancelada de acordo com as condições climáticas no momento da atividade.

Serviço

SOS Orquídeas

Dia 10/3, terça-feira

Horário: 10 horas

Orquidário Municipal (av. Papa João Paulo XXII, 219)