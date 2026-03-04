Guarulhos implanta novo polo de Residência Multiprofissional em Saúde na UBS Nova Bonsucesso

A Prefeitura de Guarulhos implantou, no último dia 26, um novo polo de Residência Multiprofissional em Saúde na Região III, com sede na UBS Nova Bonsucesso, ampliando a capacidade de formação em serviço na rede municipal e fortalecendo a qualificação da assistência prestada à população.

A criação do novo polo ocorre após o aumento no número de profissionais aprovados em processo seletivo, o que tornou necessárias a readequação e a ampliação das unidades de referência para garantir melhor inserção dos residentes em estruturas compatíveis às exigências do programa. A implantação foi viabilizada após análise técnica do Departamento de Atenção à Saúde e do Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde.

Atualmente, o município conta com quatro polos de Residência Multiprofissional distribuídos em unidades-sede das Equipes Multiprofissionais (eMulti). Na Região II, o programa funciona nas UBS Cabuçu e Recreio São Jorge; na Região III, na UBS Ponte Alta; e na Região IV, na UBS Cummins. São ofertadas 24 vagas voltadas à Atenção Primária à Saúde, nas áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia e psicologia, além de sete vagas em saúde mental destinadas às áreas de enfermagem, farmácia, psicologia e serviço social, com atuação em equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial, como o CAPS e o Projeto Tear.

O novo polo contribui para a formação de especialistas comprometidos com a saúde coletiva e fortalece a integração entre ensino e serviço na rede municipal, ampliando as ações de Educação Permanente em Saúde e repercutindo na organização do cuidado de forma mais integrada, interdisciplinar e resolutiva.

Residência Multiprofissional

As residências em saúde são modalidades de pós-graduação lato sensu voltadas à formação prática dentro da rede pública. O modelo prevê atuação direta dos profissionais no cotidiano dos serviços, articulando ensino e assistência e alinhando a formação às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).