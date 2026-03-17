Espetáculo ‘A Paixão de Cristo’ será apresentado gratuitamente no Teatro Padre Bento

A Academia Brasileira de Teatro (ABT), em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta ao público o espetáculo “A Paixão de Cristo”, uma montagem teatral que retrata uma das histórias mais marcantes da humanidade.

Produzido pela própria equipe artística da ABT, o espetáculo reúne atores da companhia que estão profundamente engajados na construção desta obra, levando ao palco emoção, reflexão e arte por meio de uma encenação sensível e impactante.

A montagem também marca um momento importante para a cena cultural da cidade: esta é a primeira produtora teatral de Guarulhos a realizar uma montagem própria de “A Paixão de Cristo”, reforçando o compromisso da instituição com o fortalecimento das artes cênicas locais.

As apresentações acontecerão no Teatro Padre Bento, no dia 04 de abril de 2026, com duas sessões: às 18h e às 20h.

A entrada é totalmente gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e fomentar a produção artística na cidade de Guarulhos, aproximando o público do teatro e de grandes histórias encenadas ao vivo.

O espetáculo conta com texto e direção de Pietro Dalpino e direção de Toninho Bonvenuto, reunindo uma equipe dedicada à criação de uma experiência teatral marcante para o público.

Será uma noite especial de teatro, fé e cultura, aberta a toda a comunidade.

Serviço

Espetáculo: A Paixão de Cristo

Data: 04 de abril de 2026

Sessões: 18h e 20h

Local: Teatro Padre Bento – Guarulhos

Ingressos: Gratuitos, com retirada pela plataforma Sympla.