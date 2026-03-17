Homem agride ex-companheira dentro de elevador em Guarulhos e é solto após audiência

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro dentro do elevador do prédio onde trabalha, na região da avenida Salgado Filho, no Centro de Guarulhos, nesta segunda (16). O caso gerou revolta após o agressor ser liberado pela Justiça durante audiência de custódia.
De acordo com o depoimento da vítima, o homem iniciou a perseguição ainda do lado de fora, ao tentar abordá-la quando ela chegava em um carro de aplicativo. Ele seguiu a mulher até a entrada do prédio, invadiu o local ao pular a catraca e a alcançou no elevador, onde ocorreu a agressão.
Uma amiga que estava com a vítima tentou intervir, mas também foi derrubada pelo agressor durante a ação. Seguranças do prédio foram acionados, porém o suspeito conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar.
A vítima procurou a Delegacia de Defesa da Mulher, onde registrou boletim de ocorrência, solicitou medida protetiva e realizou exame de corpo de delito.
O homem foi localizado posteriormente pela polícia em seu local de trabalho e encaminhado à delegacia. Apesar da gravidade do caso, ele foi liberado após passar por audiência de custódia. O caso segue sob investigação.