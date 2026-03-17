Polícia de SP prende pai e filho por envolvimento em latrocínio em Ribeirão Preto

Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo levou à prisão de pai e filho por envolvimento em um roubo seguido de morte em Ribeirão Preto, no interior do Estado, em fevereiro. A detenção ocorreu durante a Operação Brilho Fatal, que cumpriu mandados de busca e apreensão no bairro Ouro Branco, nesta segunda-feira (16).

Segundo as investigações realizadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), a dupla teria envolvimento em uma organização criminosa que praticava roubos de joias, atuando no planejamento e apoio de outros criminosos. Na época do latrocínio, o autor dos disparos, que foi identificado, fugiu e segue sendo procurado pelos agentes.

O trio atuava em roubos contra pedestres e clientes de comércios, com abordagem em motos e uso de arma de fogo para exigir joias. Um carro também era utilizado para dar suporte na fuga. Ao menos cinco crimes com o mesmo método foram identificados.

Durante a cumprimento dos mandados nesta segunda-feira foram apreendidas joias, capacetes utilizados nos crimes, um carro e oito motos.

O crime

O latrocínio ocorreu em 20 de fevereiro, no bairro Jardim Presidente Dutra. Na ocasião, o criminoso chegou de moto, entrou no local e anunciou o assalto, exigindo uma corrente de ouro. A vítima reagiu, e o suspeito efetuou os disparos.

Após o crime, o autor abandonou a motocicleta e uma mochila de entregador, apreendidas pela polícia, e fugiu a pé. Imagens de câmeras mostram que ele seguiu até um posto de combustíveis, onde trocou de roupa e contou com a ajuda de um comparsa para escapar em outra moto. O caso foi registrado no Deic como latrocínio. Diligências prosseguem para a prisão do autor dos disparos.