Assistidos pela Subsecretaria de Acessibilidade participam de Feira de Trocas Solidária

Com o objetivo de reduzir o consumo, reaproveitando produtos e promovendo o consumo consciente, nesta quinta-feira (19) a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou a Feira de Trocas Solidária em sua sede, no Macedo. O evento contou com a participação de assistidos pela pasta, em especial os alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), e seus familiares.

Entre os itens disponíveis para a troca estavam peças de roupas, livros, sandálias, bijuterias, copos, utensílios de cozinha, bicicleta, xícaras e toalhas em crochê.

A Feira de Trocas Solidária vai muito além da troca de objetos, segundo a subsecretária Mayara Maia. Ela promove autonomia, convivência e inclusão de forma prática, especialmente para as pessoas com deficiência visual, que assim têm a oportunidade de explorar os itens pelo tato, fazer escolhas e se reconhecer nesse espaço. Além disso, o evento reforça valores importantes como o consumo consciente, a sustentabilidade e o fortalecimento da comunidade. Inclusão também é garantir participação ativa em todas as dimensões da vida social.

Deficiente visual há 15 anos, Juliane Almeida Tavares, de 34 anos, é aluna do Peis e trouxe roupas e sapatos para participar da feira. Ela gostou de uma sandália, que decidiu levar para casa, e separou duas blusas para provar e checar o tamanho. Pretende também verificar o estado da bicicleta para, quem sabe, dar de presente ao sobrinho de sete anos.

Ela considerou a feira solidária interessante pois possibilita aos cegos reconhecer os produtos pelo tato, identificando os tipos de tecidos, modelos e tamanhos.

Juliane acrescentou ainda que o evento permite aos cegos um treino para reconhecer os produtos pelo tato, identificando os tipos de tecido, modelos e tamanhos. “É uma oportunidade para trocar o que não temos mais interesse e obter algo que nos faz feliz, além de economizar dinheiro e conversar com outras pessoas.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.