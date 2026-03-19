Flamengo Guarulhos abre avaliações para a categoria Sub-17 feminina visando o Campeonato Paulista

O rubro-negro guarulhense abriu avaliações para meninas nascidas em 2009 e 2010, visando a disputa do Campeonato Paulista Sub-17 de 2026. Será o primeiro ano do Corvo disputando o Paulista nessa categoria, em 2025 o time da cidade disputou o Paulista no Sub-15. O Flamengo Guarulhos é a única equipe da cidade disputando a maior competição de base do estado na categoria feminina.

As avaliações vão acontecer nesta sexta-feira, 20 de março, a partir das 17h, na Arena Ponte Grande, qu fica localizada na Avenida Domingos Fanganielo, 270 – Ponte Grande, Guarulhos.

Para participar da avaliações as meninas tem que chegar com 30 minutos de antecedência do horário marcado para o início, não precisa realizar inscrição, ir com o uniforme todo preto e chuteira society.