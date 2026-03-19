Prefeitura realiza primeira plenária do Orçamento Participativo 2026 no Paço Municipal

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta quarta-feira (18) a primeira plenária do Orçamento Participativo 2026. O encontro realizado no auditório do Paço Municipal, no Bom Clima, tem como objetivo compartilhar, discutir e votar as demandas prioritárias das regiões, de acordo com orçamento do município durante o ano.

Durante a atividade coordenada pelo Departamento de Fiscalizações de Ações de Governo e Participação Popular, os 45 conselheiros, apresentaram e deliberaram sobre as demandas prioritárias de suas respectivas regiões. No total, foram apresentadas 118 propostas das regiões Central (A), região São João, Fortaleza, Morro Grande e entorno (B) Bonsucesso, Cumbica, Pimentas e entorno (C).

Na oportunidade, foram debatidas propostas sobre os temas saúde, infraestrutura e mobilidade urbana. Ao final do processo, foram eleitas três demandas principais por região (A, B e C), refletindo as necessidades mais urgentes apontadas pelos munícipes.

As demandas aprovadas serão encaminhadas às áreas pertinentes para execução, bem como à Subsecretaria de Planejamento Orçamentário e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para análise técnica e composição do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), com previsão para o exercício de 2027.

Tal iniciativa evidencia o compromisso da gestão com a transparência, a escuta ativa e o fortalecimento da participação social na construção das políticas públicas.

Os munícipes poderão acompanhar os avanços dos projetos aprovados através do site: https://participacaopopular.guarulhos.sp.gov.br/?page=121