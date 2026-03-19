Guarulhos realiza entrega do Prêmio João Ranali e reconhece autores da edição de 2023

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza no próximo dia 31, às 19h, a cerimônia de entrega do Prêmio João Ranali de Literatura, na Biblioteca Monteiro Lobato. O evento é gratuito, aberto ao público e marca o reconhecimento dos autores contemplados na edição de 2023 do prêmio, cujas premiações ainda não haviam sido entregues.

Nesta cerimônia, serão reconhecidos os autores selecionados nas categorias Poesia, Conto e Crônica, totalizando 30 poemas, dez contos e dez crônicas. As obras integram a antologia oficial do prêmio, reforçando a importância da produção literária local e valorizando escritores residentes em Guarulhos.

A iniciativa reafirma o compromisso do município com o fomento à cultura e à literatura, promovendo o reconhecimento de autores locais e incentivando a continuidade da produção artística na cidade. A entrega do prêmio também proporcionará um momento de encontro entre escritores, leitores e agentes culturais, fortalecendo os vínculos entre a comunidade e a cena literária guarulhense.

A população está convidada a participar deste momento de valorização da cultura e de celebração dos talentos literários da cidade.

Serviço

Entrega do Prêmio João Ranali de Literatura (Edição 2023)

Data: 31 de março (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, 439 – Centro, Guarulhos

Evento gratuito e aberto ao público, sem necessidade de inscrição