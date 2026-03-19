Vivência de mulheres com fibromialgia se transforma em espaço de livre expressão e de colaboração

Nesta quarta-feira (18), a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu mais uma edição gratuita da vivência arteterapêutica Mulheres de Fibra: Transformando Dor em Cor, com um grupo de mulheres com fibromialgia, em sua sede, no Macedo. O objetivo foi possibilitar que as participantes expressassem seus sentimentos em um ambiente seguro, por meio da pintura, e pudessem trocar experiências num espaço de ajuda mútua.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, a fibromialgia é uma condição que muitas vezes não é visível, mas impacta profundamente a vida dessas mulheres. Ela acredita que criar um espaço como esse é reconhecer essa dor, acolher essas histórias e fortalecer vínculos. Durante a vivência elas encontram não só um momento de expressão, mas também de pertencimento, onde percebem que não estão sozinhas. A inclusão também passa pelo cuidado emocional, pela escuta e pela construção de redes de apoio que transformam dor em força e em conexão.

O espaço de acolhimento foi ambientado com silhuetas de rostos femininos em alusão ao mês da mulher. Exercícios de respiração e de meditação possibilitaram o relaxamento das participantes.

Na sequência, ao som da música “Seja gentil”, da cantora Kell Smith, a turma foi convidada a expressar, por meio da pintura com aquarela, os sentimentos sobre o que desejam levar para a vida e o que querem fazer nela.

Diagnosticada com fibromialgia há cerca de três anos, Vanessa Aparecida Batista, de 40 anos, moradora da Vila Fátima, integrou a atividade pela primeira vez. Ela gostou muito e sentiu-se muito acolhida. Para ela, esta vivência foi muito interessante e importante, pois foi a primeira vez que esteve com pessoas com os mesmos sintomas e as mesmas dores que as dela. Pode escutar e compartilhar situações, sem que se sentisse só e culpada pela condição dela.

Com formação em auxiliar de enfermagem e em técnica de contabilidade e tendo já trabalhado com revisão de texto em uma editora, a munícipe contou que ficou bastante aliviada em colocar a dor para fora, desaguando os sentimentos e emoções na folha de papel através da água e da aquarela.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.