Palestras Março Lilás e Azul Escuro de prevenção ao câncer têm inscrição abertas para servidores

Servidores da Prefeitura de Guarulhos interessados em participar das palestras Março Lilás e Azul Escuro sobre prevenção ao câncer de colo de útero e colorretal (de intestino), respectivamente, podem se inscrever até próximo dia 24, por meio do link: https://portaldoservidor.guarulhos.sp.gov.br/eventos_inscricao.php, disponível no portal do servidor.

Organizadas pelo projeto Cores que Salvam Vidas, as palestras estão previstas para o dia 26, quinta-feira, das 8h30 às 12h30, no auditório 7 do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

A proposta do Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (DGP), da Secretaria de Gestão, em parceria com a Secretaria da Saúde, é promover a conscientização sobre cuidados de saúde para os servidores, disseminando conhecimento e possibilitando o diagnóstico de enfermidades que, com o tratamento precoce e específico, levam a altas chances de cura e boa qualidade de vida.

A palestra Março Lilás faz parte da campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo de útero, a quarta causa de morte por câncer em mulheres no país. O movimento foca na vacinação contra o HPV (para meninos e meninas de 8 a 14 anos de idade) e na realização do exame preventivo Papanicolau.

Já o Março Azul Escuro integra a campanha nacional de conscientização e prevenção ao câncer colorretal (ou de intestino) que possui altas taxas de cura se identificado no início. A ideia é alertar para a prevenção, importância do diagnóstico precoce, por meio de exames de rastreamento (colonoscopia), especialmente para pessoas acima de 45 anos.

Os temas serão abordados pela médica da família e comunidade da Secretaria de Saúde, Cristiane Rabelo Dias, e contarão também com a participação do psicólogo Renato Regis Veras Pedroza, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que atua na Seção Técnica Psicossocial do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), da Divisão Técnica de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional.