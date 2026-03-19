Guarulhos recebe prêmio estadual por se destacar no cenário das corridas de rua

Que Guarulhos se destaca no cenário esportivo não é novidade. O estímulo à prática de esportes tem revelado muitos talentos e o investimento no setor tem obtido grandes resultados em diversas modalidades. O reconhecimento desse trabalho foi mais uma vez ratificado com a conquista do Prêmio de Excelência da Federação Paulista de Atletismo (FPA) de Corrida de Rua 2026, recebido nesta terça-feira (17), no Teatro Marte Hall, em São Paulo.

Ticiano Neves, secretário de Esportes, representando o prefeito Lucas Sanches, participou da cerimônia e acompanhou a premiação, que reconhece Guarulhos como destaque na temporada 2025.

A presença de Guarulhos entre os premiados reforça o avanço do município no esporte e o fortalecimento das políticas públicas de incentivo à prática esportiva.

Ticiano Neves, secretário de Esportes, representando o prefeito Lucas Sanches, participou da cerimônia e acompanhou a premiação, que reconhece Guarulhos como destaque na temporada 2025.

A presença de Guarulhos entre os premiados reforça o avanço do município no esporte e o fortalecimento das políticas públicas de incentivo à prática esportiva.

Organizado pela Federação Paulista de Atletismo (FPA), o prêmio avaliou mais de 1,3 mil corridas realizadas em 25 cidades do estado, com base em critérios técnicos como organização, estrutura, segurança e impacto esportivo, destacando as iniciativas que mais contribuíram para o desenvolvimento da modalidade.

Além do reconhecimento institucional, Guarulhos também teve destaque por meio de uma das empresas organizadoras de corridas do município, a Namastê, empresa sediada em Guarulhos, responsável por provas realizadas na cidade, que conquistou importantes colocações no prêmio:

1º lugar como organizadora com melhor avaliação na Região A, que engloba a capital paulista;

2º lugar na categoria Ouro para provas de até 8 mil participantes com melhor avaliação no Estado de São Paulo;

2º lugar no voto popular com a Meia Maratona Cidade de Guarulhos – ACM Run; e

3º lugar no voto popular como melhor empresa organizadora.

O município também foi reconhecido com o 2º lugar entre as cidades com maior número de corridas na Região A, resultado da realização de provas oficiais ao longo do período avaliado.

“Esse reconhecimento mostra que Guarulhos está no caminho certo, fortalecendo o esporte e ampliando as oportunidades para a população”, destacou o secretário Ticiano Neves.

A homenagem consolida o município como destaque no cenário estadual e reforça o compromisso da gestão com a promoção do esporte, da saúde e da qualidade de vida.