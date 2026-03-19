Fundo Social de Guarulhos lança programa Cuidado Íntimo

Neste mês da Mulher, a Prefeitura de Guarulhos, reafirma o seu compromisso em promover ações que incentivam cuidados a saúde e bem-estar das mulheres e lança o programa “Cuidado Intimo”, desenvolvido pela Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade.

O projeto tem como objetivo promover a dignidade menstrual por meio da distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, no município de Guarulhos.

Ciente que a pobreza menstrual é uma realidade que afeta milhares de brasileiras, o projeto foi criado para gerar impacto real e mensurável na vida das munícipes. O programa não garante apenas o acesso imediato ao produto, mas vai além, promovendo transformações concretas na saúde, na educação, no trabalho, no bem-estar das beneficiárias e suas famílias.

O Programa Cuidado Íntimo, opera por meio de uma metodologia que é estruturada em pilares como: distribuição gratuita e contínua, campanhas educativas sobre saúde menstrual, autocuidado e higiene íntima para adolescentes e suas famílias, parcerias e apoios locais.

O impacto desse projeto é profundo, sendo um instrumento de transformação social, pois garante dignidade menstrual, contribuindo para a construção de uma cidade mais justa, inclusiva e igualitária.

Como acessar o programa

Para ter acesso aos absorventes higiênicos que serão distribuídos regularmente nas escolas públicas do município de Guarulhos, será necessário realizar um pré-cadastro no CRAS e CREAS.

Como contribuir com a iniciativa

Empresas e a população podem contribuir com o projeto através de doações de absorventes higiênicos nos pontos de coleta de projeto, ou realizar contribuições financeiras que permitem a compra e distribuições dos absorventes.

Além disso, é possível participar ativamente das ações como voluntário (a) no projeto. Para participar, basta entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade (11) 2472-5176.