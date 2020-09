Doria anuncia retomada de trecho norte do Rodoanel; edital sai no dia 10

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 9, a retomada das obras de construção do trecho norte do Rodoanel, paralisadas desde dezembro de 2018. Segundo Doria, será publicado na quinta-feira, 10, edital de licitação para construção do último trecho do Rodoanel paulista que tem 49 km divididos em 6 lotes.

De acordo com o governador, as obras deverão ser concluídas até 2023.

A estimativa do governo é a geração de 2 mil empregos diretos e 10 mil indiretos além da injeção de R$ 1,6 bilhão em investimentos.

“A conclusão do Rodoanel é essencial para a logística e infraestrutura do Brasil. Vai redefinir a plataforma logística de transportes da Região Metropolitana de São Paulo gerando mais crescimento econômico ao Estado e ao Brasil”, disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.