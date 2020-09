A dedicação e o amor da Gtex Brasil por Guarulhos

Não há como falar da história da Gtex sem citar o município de Guarulhos. Tudo começou aqui, há 47 anos, e hoje são 260 colaboradores no bairro de Bonsucesso, engajados em produzir itens tão necessários no dia a dia das famílias, como o Álcool em Gel 70º INPM Urca, sabão em pasta das marcas Urca, UFE, Ruth Care, Rio e Cristal; sabão de coco em pó e em pedra das marcas Urca, UFE, Ruth Care e marca própria; limpadores perfumados da marca Urca; amaciantes Urca e Ruth Care; desinfetantes Urca e Scarlim; lava roupas Urca, Ruth Care, além de toda a linha de produtos Amazon e muito mais.

Aos que não conhecem, a Gtex Brasil é uma empresa 100% nacional e foi adquirida em 1984, porém ela já existia há 10 anos. Foram 20 anos em Cumbica e há quase 30 ela está aqui no município, mais precisamente em Bonsucesso. Além dessa localização, há ainda unidades de negócios em Suzano, Itupeva, Recife e Cuiabá, totalizando 1300 colaboradores, que representam milhares de pessoas ao considerarmos todos os seus familiares.

Hoje, apoiada em pesquisa e desenvolvimento, com foco em inovação e excelência, a Gtex Brasil vem mantendo a liderança no mercado de saboaria artesanal com coco. Não se trata apenas de buscar o melhor perfume, a fórmula mais potente no combate a bactérias ou na remoção da sujeira. Na Gtex, cada produto é desenvolvido pensando na satisfação das famílias e na eficiência que eles geram, proporcionando mais tempo livre para as pessoas viverem momentos de felicidade e satisfação pessoal.

2020 não está sendo um ano fácil, mas, por outro lado, a empresa cumpriu sua responsabilidade com as famílias e trouxe boas novas, como lançamentos da marca Urca: álcool em gel e álcool líquido, ambos 70º INPM, tão essenciais para este período. Foi um trabalho árduo, de uma equipe comprometida, que conseguiu colocar nas prateleiras, em tempo recorde, não só essas novidades, como também se preocupou em manter o abastecimento de todos os produtos de suas marcas: Urca, Baby Soft, UFE, Ruth Care, Hiperclean, Amazon, Scarlim, Dipol, Cristal e Rio.

É por isso que a Gtex Brasil se sente na liberdade de dizer que é como Guarulhos: está sempre inovando para você viver melhor. Uma empresa pioneira, que, com 11 marcas de sucesso, leva o máximo de cuidado para a sua casa, as suas roupas e tudo de importante na sua vida.